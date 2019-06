ESCLUSIVA TMW - Rincon: "Europa bel premio per il Torino. Mi ridurrò le ferie"

Fonte: Dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

Il centrocampista del Torino e capitano del Venezuela Tomas Rincon, intervistato in esclusiva dall'inviato in Brasile di TMW dopo aver disputato i quarti di finale di Coppa America, ha parlato così del ko con l'Argentina e della novità Europa League per i granata: "C'è molto dispiacere, eravamo convinti di poter passare il turno anche se avevamo davanti una Nazionale con delle individualità importanti. Direi che l'Argentina ci ha battuto più per i singoli che per il suo gioco collettivo. Noi avremmo potuto fare meglio, peccato".

Il Venezuela però ha offerto una bella riprova del suo valore in questa competizione.

"Sì. Abbiamo dato una dimostrazione di forza, ce la possiamo giocare contro chiunque. In Sudamerica nessuna partita è facile, dobbiamo restare sereni e mantenere la convinzione che possiamo crescere ulteriormente".

Il suo quasi assist a un certo punto avrebbe potuto regalare ai suoi il pareggio.

"Avevo visto il taglio dentro del mio compagno e gli avevo fornito un bel passaggio, dispiace aver fallito il pareggio e poi subito immediatamente il secondo gol proprio nel nostro momento migliore".

Chi vede favorito tra Argentina e Brasile in semifinale?

"Secondo me il Brasile ha qualcosa in più, ha meccanismi di squadra più chiari. L'Argentina ha individualità importantissime, ma soffre i tanti cambi dell'ultimo periodo. Per questo vedo favorita la 'Verdeoro' in semifinale".

Passiamo al Torino: sapeva già che toccherà a voi sostituire il Milan in Europa League?

"Avevo letto qualcosa prima della gara, aspettavo la notizia ufficiale. Sono molto contento, è un traguardo importante per la nostra società. Dobbiamo recuperare le energie per ripartire subito forte in Europa. Abbiamo fatto un campionato di livello e siamo felici per questa opportunità".

Si ridurrà le vacanze in vista dei preliminari di EL?

"Mi toglierò sicuramente qualche giorno di vacanza, anche perché Mazzarri sarà un martello al telefono (ride, ndr). Adesso però ho bisogno di riposare un po', perché è stata una stagione lunga e intensa".

