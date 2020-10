esclusiva Rizzardi: "Il Napoli è da scudetto. La qualità di gioco è superiore a Juve e Inter"

Ivan Rizzardi, ex calciatore del Napoli, ha parlato dei partenopei durante il TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com: "Ho avuto finora una buona impressione dalla squadra, quest'anno finalmente è stato fatto un mercato cercando i giocatori di cui c'era davvero bisogno. E poi c'è un allenatore come Gattuso che dà tanta carica ed è il tecnico giusto per Napoli. Si parla di una piazza che deve vincere. In questi anni la supremazia della Juve è stata schiacciante ma quest'anno il Napoli ha fatto un bel mercato mirato. L'ipotesi Bakayoko? E' un giocatore di spessore e se Gattuso lo ha indicato, significa che può fare la differenza. In avanti ci sono giocatori di livello mondiale, bisognerà stare attenti magari ai vari impegni perchè lì in attacco non c'è una rosa così ampia da farli girare. Spero che Gattuso sappia gestirli per averli sempre al top".

Osimhen se lo aspettava così?

"Così forte forse no, ma Napoli ha saputo accoglierlo bene e lo spogliatoio lo ha messo a suo agio. E' entrato in un gruppo consolidato ed è stato così un vantaggio per lui. L'attaccante forte forte poi non ha problemi in nessun campionato. Osimhen deve ancora dimostrarlo, ma per i big cambia poco il campionato in cui giocano. Fanno gol ovunque".

Che cosa aspettarsi quest'anno da Kolulibaly?

"E' un top player. Ci può stare un'annata particolare e negativa, ora ha lavorato con Gattuso e credo resti volentieri".

La sua favorita per lo scudetto?

"Facciamo gli scongiuri ma il Napoli potrebbe essere la favorita. Come qualità di gioco credo sia la più accreditata. Certo, non dovranno esserci troppe pressioni. Oggi dico che è superiore alla Juve che deve amalgamarsi a livello tattico. L'Inter è forte ma anche i nerazzurri devono ancora amalgamarsi. Il Napoli con pochi innesti e una squadra consolidata la vedo favorita".