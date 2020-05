esclusiva Rossitto: "Gotti maestro, giusto confermarlo. De Paul? Un 10 perfetto per Firenze"

vedi letture

Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Fabio Rossitto, allenatore ed ex calciatore di Fiorentina e Udinese. Con lui abbiamo inizialmente parlato della volontà del presidente Pozzo di confermare Luca Gotti sulla panchina dei friulani: "E' un maestro di calcio, preparatissimo. Si è convinto e alla fine è rimasto alla guida della squadra quest'anno e ha fatto un bel lavoro, il gruppo lo ha seguito ed è stato fondamentale per la rinascita dell'Udinese. Soprattutto ha saputo valorizzare i giovani, cosa fondamentale ad Udine. E' il tecnico adatto per un club come quello bianconero".

De Paul dove lo vede il prossimo anno? Quale potrebbe essere la destinazione ideale?

"Lo vedrei bene alla Fiorentina. Sarebbe l'ideale per una piazza come quella. Potrebbe crescere ancora e si sentirebbe coccolato. Firenze del resto sa come si fa con i numeri dieci. De Paul potrebbe in più avere quell'amore che solo i tifosi fiorentini sanno dare".

Musso è destinato a restare?

"Pozzo ha parlato di valorizzazione di questo giocatore. L'Udinese di solito vende un calciatore quando è convinta che sia arrivato al top, evidentemente non si ritene che ancora lo abbia raggiunto. Musso è un gran portiere, ha ottime doti però la linea del club è chiara, vuole farlo crescere ancora per cederlo il prossimo anno al miglior offerente".

A proposito della Fiorentina, giusto confermare Iachini o puntare su un tecnico diverso?

"Beppe è una brava persona ed è un tecnico che quando arriva in corsa sa dare sempre una svolta alla sqaudra. Poi bisogna vedere se si vuol puntare su un profilo giovane o si ripartirà da Iachini. Non sbaglierebbero a dar fiducia a Iachini perché sa il fatto suo e poi Beppe a Firenze ha un bel feeling con la gente. Se invece si vuol puntare sul De Zerbi della situazione allora è una filosofia diversa".