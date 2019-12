ESCLUSIVA TMW - Sagramola: "Zamparini? Anni d'oro. Non tutto gli era dovuto"

Fonte: Dall'inviato a Palermo

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

L'amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, in una lunga intervista parlare anche di Maurizio Zamparini, ex proprietario e presidente del Palermo. "Voleva sempre il massimo, più per uno stimolo suo che per richieste della città. Lui si fidava di quel che facevamo noi dirigenti. Quindi per me lavorare con lui era più semplice. Invece l’allenatore era sempre sotto osservazione, perché per lui il risultato era tutto".

Cosa ha incrinato il rapporto con la piazza?

“Pensava che gli fosse tutto dovuto, dal suo punto di vista. Non ha mai fatto tanto per coltivare il rapporto, si è preoccupato solo del risultato. Pensava fosse tutto. Lo faceva più per se stesso, mandava il cuore oltre l’ostacolo, senza fare i conti. Gli anni sono stati straordinari, anche per merito suo. Ha comprato una sfilza di giocatori importantissimi”.

L'intervista completa a Rinaldo Sagramola sarà pubblicata alle 19.38