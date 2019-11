ESCLUSIVA TMW - Samp, ag. Colley: "Ora sereno, vuole riscattare inizio difficile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chiacchierata di mercato con Cheikh Fall. Il procuratore del difensore della Samp Omar Colley ha parlato dell'inizio di stagione del centrale di difesa gambiano e, successivamente, si è soffermato sugli altri suoi assistiti.

Con Ranieri il rendimento di Omar è cambiato.

"Ranieri ha portato tranquillità. Non voglio entrare nei meriti di un allenatore piuttosto che di un altro. Dico solo che lo scorso anno era considerato difensore importante e non è diventato scarso adesso. Prima di essere giocatore sono uomini, se una squadra funziona anche i singoli sono più in fiducia e le caratteristiche di ognuno vengono esaltate. L'esempio di Quagliarella è lampante, lo scorso anno capocannoniere e adesso un solo gol all'attivo. Adesso il ragazzo è sereno, Ranieri ha portato serenità".

Possibilità di un addio a gennaio?

" In questo momento deve riscattare le prime giornate di campionato. Non c'è spazio per pensare ad altro".

Tra i tuoi assistiti anche Ebrima Colley, centrocampista classe 2000 dell'Atalanta.

"È un ragazzo molto forte, brava anche l'Atalanta che gestisce i suoi ragazzi al meglio. È già nazionale maggiore dello Gambia, compresa l'ultima giocata da titolare contro il Sudan. È uno dei pochi Under 19 che gioca nella nazionale maggiore, ma personalmente sono colpito dal suo atteggiamento perché gioca al massimo qualsiasi partita. Sia con le giovanili dell'Atalanta che con la Nazionale".



Cosa farà a gennaio?

"Credo sia giusto mandarlo a giocare tra i grandi, poi decide L'Atalanta. La Primavera della Dea punta sempre a grandi risultati, ma il consiglio che gli darei è quello di confrontarsi con una buona Serie B".

Come sta andando Kanoute al Cosenza?

"Sta andando benissimo. Oggi tutti ne parlano bene, la piazza di Cosenza fa sentire tutti i suoi giocatori come dei Maradona, ma lui aveva solo bisogno di fiducia e quando l'ha trovata con un mister esperto come Braglia è esploso. È sempre proprietà del Pescara, ma i risultati dimostrano che la scelta è stata quella giusta. Adesso il suo obiettivo è fare maggior minutaggio, poi in estate si vedrà ".



Abou Diop ha rinnovato con la Paganese.

"Sta facendo bene, è già a quattro gol e vuole riscattare l'ultima difficile stagione con la Vis Pesaro. La società azzurrostellata crede in lui e questo rinnovo lo conferma".

Si parla molto bene di Bahlouli, 2000 della Sampdoria.

" È un trequartista a cui piace saltare l'uomo, è uno dei migliori talenti del settore giovanile. La Samp è molto attenta a lui e non l'ha voluto inserire in prima squadra in un momento difficile dopo aver fatto tutto il ritiro con la prima squadra. Aspetterà il suo momento".

Che consiglio ti senti di dargli per gennaio?

"Questo anno deve finire la stagione alla Sampdoria, deve proseguire il suo processo di maturazione. In estate la società blucechiata ha rifiutato tante offerte per perseguire questo obiettivo, sia dall'Italia che dall'estero" .