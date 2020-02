vedi letture

esclusiva Sannino: "Scelta Honved capibile ma spero di fare il tampone e rientrare"

La Honved Budapest ha deciso di sospendere a scopo precauzionale Giuseppe Sannino. Secondo il club lo stesso Sannino e il suo vice Alessandro Recenti potrebbero essere entrati in contatto con persone che vivono nelle aree interessate dal coronavirus. Sannino, da noi interpellato, ha spiegato la situazione. "Credo che sia un provviedimento normale - dice a Tuttomercatoweb.com - dovuto a quel che è successo in Italia e a tutto il clamore che ne è seguito. E' chiaro che il club deve avere un occhio di riguardo anche verso il centro sportivo che ospita pure 250 ragazzi. Mettiamo che poi per puro caso qualcuno prende il virus e allora a quel punto mi guarderebbero tutti con un po' di sospetto. Il motivo è questo, dispiace non poter essere con la squadra. Purtroppo in Italia siamo visti adesso con un occhio particolare, anche se comunque ora agli aeroporti fanno i controlli e i test per la febbre. Io non ho sintomi ma il club è giusto che faccia prevenzione".

Quando pensa di rientrare?

"Nella prossima settimana, mi auguro al più presto. Spero di poter fare il tampone e rientrare. Non è una cosa buona star fuori. A volte penso che siamo visti come untori e non è bello".

Per quanto riguarda la sua esperienza alla Honved come sta andando?

"Stiamo facendo un ottimo campionato, nell'ultima gara potevamo vincere e andare al quarto posto. Ora siamo quinti e nei quarti della Coppa d'Ungheria. Nella prossima settimana ci giocheremo l'accesso alla semifinale".