esclusiva Schillaci: "Juve la più forte ma le altre hanno mancato un'occasione"

Totò Schillaci ha parlato a microfoni di Tuttomercatoweb.com e ha raccontato le sue sensazioni sulla Juve: "E' la più forte ma non ha brillato come in passato e le altre hanno deluso mancando un'occasione. Sarri? Cosa si può dire su di lui? Per ora ha vinto il campionato... ora bisogna vedere cosa succede in Champions. Sarà una competizione particolare, c'è intanto da ottenere la qualificazione col Lione. Spero che la Juve centri l'obiettivo"

