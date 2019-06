ESCLUSIVA TMW - Sondaggio Fiorentina per Lucchesi: “Penso al Palermo”

© foto di Federico De Luca

Cercasi direttore generale in casa Fiorentina. La nuova proprietà cerca ancora la figura del dg e ci sarebbe stato un sondaggio per Fabrizio Lucchesi. Un’idea di Commisso per ricomporre la coppia con Pradé (in questi minuti sta firmando il contratto) che ha fatto le fortune della Roma. Ipotesi complicata perché Lucchesi è legato al Palermo, a tal propósito TuttoMercatoWeb ha interpellato il diretto interessato. “Se dovesse arrivare una telefonata ne sarei onorato perché Firenze è nel mio cuore, sono fiorentino e in viola ci sono tanti miei ex allievi tra cui Pradé. Ma ho preso impegno con Palermo, il Palermo e la Famiglia Tuttolomondo, ho sposato la causa rosanero e - conclude Lucchesi - non mi vedo con altri colori”.