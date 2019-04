ESCLUSIVA TMW - Sordo: "Milan, la rosa è limitata. Conte per rinascere"

© foto di Lorenzo Marucci

"Sarà un Toro carico a caccia del quarto posto, un obiettivo impensabile ad inizio stagione". Parla così a Tuttomercatoweb.com Gianluca Sordo, ex centrocampista che ha vestito le maglie del Toro e del Milan, le due formazioni che si affronteranno domenica sera in un'autentica sfida Champions. "Come squadra il Milan è superiore ma ora è in un momento di difficoltà e il toro fa bene a provare a sfruttare questa situazione. Se i rossoneri non arrivano in Champions sarà un fallimento"

Che cosa è successo al Milan? Perchè questo evidente calo?

"Non ha ancora una rosa per avere una certa continuità di risultati e pensare di poter entrare nei primi tre-quattro posti. Non ha un gruppo da poter permettersi di dire con sicurezza ad inizio stagione che può arrivare tra le prime tre. E' limitato come rosa".

E di Gattuso che pensa? Sembra quasi impossibile che venga confermato per la prossima stagione....

"Come calciatore e come persona tanto di cappello. E dal gruppo sa certamente tirar fuori tanto. Dal punto di vista del gioco e dei risultati però non è stato positivo. Il Torino ad esempio è stato più continuo e ha fatto di più in rapporto anche alle aspettative".

Tra tutti i tecnici accostati al Milan quale potrebbe essere il più adatto?

"Da simpatizzante juventino ho visto giocare spesso la Juve di Conte. E' un tecnico di carattere, determinato sì ma che fa anche giocare bene le sue squadre. Ecco, con lui il Milan potrebbe rinascere".