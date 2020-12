esclusiva Stringara: "Inter, ora serve segnale di maturità. Col Bologna bel banco di prova"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Paolo Stringara, ex centrocampista di Bologna e Inter. Con lui si è parlato del derby della Mole ("sulla carta non c'è scampo ma si tratta sempre di una partita che va al di là di ogni pronostico"), e poi proprio della sfida di sabato sera tra i nerazzurri e il Bologna: "E' un bel banco di prova per la squadra di Conte che nelle ultime due partite ha ottenuto due successi contro formazioni complicate. Ora serve però un segnale di maturità contro una squadra che non andrà a fare la partita e magari non ti darà le stesse motivazioni di queste ultime due partite. Il Bologna dal canto suo non avrà nulla da perdere. Certo l'Inter ha Lukaku: i nerazzurri devono giocare di rimessa, in contropiede, perchè è questa l'anima della squadra e del suo tecnico. Se l'Inter cerca altri percorsi, fa fatica. Lukaku è davvero uno dei centravanti più forti al mondo, fa bene anche con le difese avversarie chiuse, ha forza fisica, si gira bene, ha un bel colpo di testa. Mi smentisce perchè quando arrivò avevo qualche dubbio: mi sembrava che nel nostro campionato con tuta la nostra tattica avrebbe incontrato qualche problema. Sono stato molto contento alla fine di essere stato smentito"