Superchi su Silvestri: "Mi piace il suo senso della posizione. Fa cose che altri non fanno"

Marco Silvestri è al sesto posto tra i calciatori in classifica per media voto dopo quattordici partite. Ed è il primo tra i portieri. Un'altra bella soddisfazione per il numero uno del Verona che peraltro già l'anno passato si era distinto come tra i più continui, con un rendimento sempre elevato. Franco Superchi portiere che con la maglia gialloblù ha collezionato oltre 170 presenze lo elogia: "L'ho visto varie volte e devo dire che mi ha sempre ben impressionato, ha fatto spesso parate decisive, portando punti alla squadra del Verona che gioca già bene di suo", dice a Tuttomercatoweb.com

Che cosa l'ha colpita in particolare?

"E' uno che dà sicurezza alla squadra, soprattutto ho apprezzato il suo senso della posizione. E' sempre ben piazzato e questa è una caratteristica non da poco per un portiere. Vedo che riesce a fare cose che altri non fanno".

Adesso è anche nel giro della Nazionale

"E direi che se la merita, per quello che ha fatto finora se l'è guadagnata. Mi auguro che riesca a crescere ancora, si può sempre migliorare anche andando avanti con l'età".

Poteva affermarsi anche prima?

"Non so come sia effettivamente stato il suo percorso, in ogni caso mi piace anche per il numero di parate che fa in una stessa partita. A volte riesce a compiere anche interventi acrobatici efficaci. Fa parte del gioco, anche l'occhio vuole la sua parte".

Può continuare la tradizione dei portieri del Verona...

"Mi pare proprio di sì. Mi sembra anche un bravo ragazzo quindi siamo a posto".