esclusiva Superchi: "Fonseca non convince più, tanti errori. Pau Lopez? Lasciamo perdere..."

vedi letture

Franco Superchi, ex portiere della Roma, è sconsolato: "Un'altra figuraccia dopo il caso Diawara - dice a Tuttomercatoweb.com - ora mi pare francamente che la misura sia colma. Non so come possano capitare cose del genere. Magari hanno spiegato male al tecnico il regolamento, ma ci sono dirigenti in panchina e lo dovrebbero sapere".

Il team manager verrà probabilmente mandato via...

"Un altro già era stato mandato via dopo Verona. Se si dimette? Eh.. vorrei vedere"

Fonseca per ora resta. Che ne pensa?

"Sarà anche bravo però non sa spiegarsi bene, forse per la lingua. La squadra lo ha seguito fino ad un certo punto e ora i giocatori non vanno più come prima. Hanno fatto bene ma quando trovano una squadra big di fronte, non hanno mai vinto. Questo è un limite".

Chi prenderebbe al suo posto eventualmente?

"Spalletti lo riprenderei ma anche Allegri non sarebbe male. E' una squadra indecifrabile comunque, la Roma. Ci vuole uno che non guardi in faccia nessuno, che venga seguito alla lettera. Fonseca invece, per accontentare tutti scontenta tutti. Una domenica vince poi ne cambia 7-8 e poi ovviamente perde. E' una cosa fuori dal mondo. Chi vince non si cambia; sono stati errori del tecnico".

E Pau Lopez?

"Lasciamo perdere... Hanno venduto Alisson, il migliore del mondo e Pau Lopez lo hanno pagato anche tanto. Ieri uscita gravissima... pareva essersi ripreso e poi invece è andato molto male. Non può dare affidamento. Servirebbe uno bravo, semplicemente".