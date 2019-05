ESCLUSIVA TMW - Ugolotti: "Miha alla Roma? Un azzardo per i trascorsi laziali"

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

"Conoscendo Daniele aspetterei prima di dare giudizi, anche in considerazione del suo legame con Totti. Se fosse vero sarebbe brutto ma ripeto, mi sembra presto per esporsi". Parla così a Tuttomercatoweb.com Guido Ugolotti, ex attaccante giallorosso, in merito all'indiscrezione de La Repubblica sulla presunta volontà di De Rossi con Manolas, Dzeko e Kolarov di allontanare nella stagione scorsa Totti e Di Francesco. "La realtà è che probabilmente siamo arrivati al capolinea, sono state fatte cose affrettate e ora chiunque venga come tecnico dovrà avere un carattere forte. Tanti senatori partiranno e ci sarà un ridimensionamento che non verrà accettato facilmente dalla tifoseria".

L'allenatore dovrà provare a ricompattare l'ambiente...

"Serve grande forza caratteriale, chi arriva qui deve sapere di dover affrontare una situazione particolare in cui occorre ripartire".

Adesso alla Roma viene accostato anche Mihajlovic: che ne pensa?

"Il suo passato laziale potrebbe pesare. Dal punto di vista caratteriale potrebbe essere la figura giusta ma mi sembra un azzardo per i trascorsi biancocelesti"

L'allenatore ideale allora quale sarebbe?

"Speravo in Gasperini ma probabilmente ha capito l'antifona... Per ripartire con un gruppo giovane Giampaolo può essere il nome giusto, anche se Roma non è Genova e neanche Empoli. Servono spalle forti, la pressione è grande".