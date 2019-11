ESCLUSIVA TMW - Wyscout, ds Saragozza: "Così Kagawa è venuto in Segunda"

Fonte: Dal nostro inviato ad Amsterdam

Lalo Arantegui è il direttore sportivo della Real Saragozza, una delle grandi di Spagna adesso impegnata in Segunda Division con l'obiettivo di tornare nei piani che contano. "E' una Liga complicata, fatta di 22 squadre, le prime iniziano a luglio e possono anche finire a metà giugno coi play-off. Sembra che il primo posto sia del Cadice, almeno adesso, dalla seconda alla decima siamo tutte lì: vinci una gara e sei su, ne perdi una e sei giù. Però il nostro obiettivo non può che essere salire: ventottomila soci, una città splendida, una piazza top. Non può che essere questo".

Per farlo avete piazzato il colpo da sogno per Saragozza: Shinji Kagawa.

"Abbiamo ceduto un giocatore al Copenhagen nella posizione e abbiamo sfruttato la sua voglia di venire in Spagna a tutti i costi. In Liga nessuno ha dato la zampata decisiva, siamo stati bravi e tempestivi nel chiudere".

Avete sogni e obiettivi anche in Italia?

"La Spagna è in difficoltà economica, gli ingaggi in Italia sono alti per un club di Segunda, sia di A ma anche di Serie B. E' difficile prenderli, per questo guardiamo anche la Serie C".

Chi, in particolare?

"Dani Mota, che poi è andato alla Juventus. Eravamo vicini all'accordo con l'Entella ma poi è andato alla Juve".