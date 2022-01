ufficiale Shinji Kagawa riparte dal Belgio. Il giapponese ha firmato col Sint-Truiden

Nuova avventura per Shinji Kagawa. Il centrocampista giapponese, ex tra le altre di Borussia Dortmund e Manchester United, ha firmato col Sint-Truiden. Reduce dall'avventura al PAOK in Grecia, a 32 anni Kagawa riparte così dal Belgio.

Di seguito l'annuncio ufficiale del nuovo club di Kagawa, che riporta anche le sue prime parole: "Ciao tifosi del Sint-Truiden, sono Shinji Kagawa e non vedo l'ora di giocare per voi".