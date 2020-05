esclusiva Zè Elias: "Il Cielo sarà felice di ricevere una persona squisita come Simoni"

vedi letture

Anche Zè Elias, dal Brasile, ha ricordato la figura di Gigi Simoni scomparso ieri. Lo ebbe come tecnico all'Inter: "Trattava tutti allo stesso modo - ha ricordato a Tuttomercatoweb.com - con umiltà, semplicità e serenità. Mi ha fatto capire il calcio italiano, è stato come un padre. Il Cielo sarà felice di ricevere una persona speciale come lui. Per me Simoni non morirà mai".

Clicca sotto per guardare l'intervento completo di Zè Elias