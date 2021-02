esclusiva Ze Elias: "Inter avanti così verso lo scudetto. Eriksen ora si è ambientato"

Ze Elias, grande ex interista, è intervenuto nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com. E con lui abbiamo parlato del primato dei nerazzurri. "Sono contento, anche se ci sono ancora partite da giocare. Ma se giochiamo così si va fino in fondo a prendere lo scudetto. Vedo compattezza e soprattutto continuità, E' un'Inter gioca con la stessa grinta dall'inizio alla fine. Lautaro e Lukaku si completano; l'argentino è più tecnico e Lukaku è un gigante che segna e apre gli spazi. Bene anche a centrocampo, con Brozovic e Barella. E' una bella squadra e che ha la mentalità giusta".

C'è anche Eriksen che si è ambientato...

"Sì, è vero. E' venuto in un campionato in cui c'è una grande tattica, marcatura raddoppiata. Quello italiano è un calcio in cui si deve pensare con e senza palla. Ora si è adattato e riesce ad esprimere la sua qualità, ha anche un bel calcio in porta".

