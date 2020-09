esclusiva Zoff ricorda Fini: "Se ne va un amico e una memoria storica. Scherzavamo spesso"

Dino Zoff è stato uno dei tanti calciatori della Nazionale ad essere stato legato a Fino Fini, scomparso nella notte all'età di 92 anni. Fini è stato per decenni il medico degli azzurri per poi divenire il fondatore del Museo del Calcio, a Coverciano. "Mi dispiace molto - dice Zoff a TMW - lo avevo sentito tempo fa ed era sempre un piacere scambiare due chiacchiere con lui. Abbiamo vissuto tante avventure dalla conquista degli Europei fino alla vittoria del mondiale in Spagna".

Quali sono i ricordi che le vengono in mente?

"Era una persona molto simpatica, ci prendevamo spesso in giro, scherzavamo. Ed era poi un medico sempre all'altezza della situazione, esperto, capace di capire le problematiche".

Che cosa vi eravate detti di recente?

"Ci eravamo sentiti per alcune questioni legate al Museo del Calcio che ho visitato e apprezzato. Fino è stato la memoria storica della Nazionale. Mi chiedeva spesso per il Museo qualcosa che però io non avevo più, dai guanti ad alcune maglie...".