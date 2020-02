© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’esordio di Christian Eriksen in Serie A con la maglia dell’Inter divide i pareri degli ospiti in studio di Sky, al termine del 2-0 dei nerazzurri sull’Udinese. Il primo a parlare è Beppe Bergomi: “Per me è insufficiente non ha fatto una gran partita”.

Sulla stessa linea, Alessandro Costacurta: “La prova di Eriksen? No, no. A me spiace dirlo, ma non gli si può dare la sufficienza”. Se ne discosta Marchegiani: “Per me è sufficiente, mi sembra che le azioni pericolose dell’Inter nel primo tempo siano arrivate su invenzione di Eriksen”.