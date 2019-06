Esperienza, classe e sacrificio: Genoa e Pandev ancora insieme

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ormai ci siamo. Goran Pandev continuerà a vestire la maglia del Genoa. L'accordo preso con la società è di base annua, accordo che permette all'attaccante macedone di restare in rossoblu almeno fino al prossimo giugno. Una scelta voluta dal giocatore che ha sempre ammesso che a Genova è sempre stato bene. "Spero di finire la carriera nel club più antico d'Italia" aveva detto un anno fa, segno del grande amore per la città e per il Grifone. Amore ricambiato anche dai tifosi per un calciatore che in campo ha sempre messo tutto risultando un ottimo elemento e una colonna all'interno dello spogliatoio, aspetto riconosciuto anche dai suoi compagni di squadra.

Un gol e due assist fra Juve e Napoli - Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Nel momento del maggior bisogno contro avversari proibitivi, Pandev ha saputo prendere per mano i compagni aiutandoli a portare a casa risultati insperati alla vigilia. Così è stato nel match casalingo contro la Juventus. Il macedone ha messo lo zampino sul gol di Sturaro per poi realizzare il raddoppio rossoblu che ha fatto impazzire il pubblico del "Ferraris". Non solo. Al "San Paolo" di Napoli è partito dai suoi piedi il delizioso assist per il gol al volo di Lazovic che è valso un altro punto importantissimo per la salvezza.

Apprezzato dai tecnici - Non solo i tifosi apprezzano le qualità tecniche e umane di Goran Pandev. Sull'attaccante si è espresso così l'ex tecnico Cesare Prandelli che, prima del match contro la Lazio, ha esternato: "E' una persona molto matura, seria e che dà consigli. Si sta allenando come se fosse un ragazzino. Per me è una persona importante. E' chiaro che quando un giocatore è sul pezzo può scendere in campo". Anche mister Davide Ballardini aveva detto prima della gara contro l'Empoli: "E' un giocatore bravissimo nelle due fasi di gioco. E' intelligente, sa sempre in che posizione deve stare. E' un gran giocatore e difficoltà non ne ha".