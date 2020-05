Eto'o e l'amore per l'Inter: "Desideravo tornare, ma non so se ci sia mai stata una possibilità"

Samuel Eto'o di nuovo all'Inter una seconda volta? Una idea, nel lontano 2013. Erano passati tre anni dal Triplete, l'ex Barcellona s'era trasferito all'Anzhi, in Russia, e in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ne ha parlato: "Non so se ci sia mai stata una possibilità, il mio era un desiderio. Per me sarebbe stato molto bello. Se sei interista una volta, morirai interista. Non c’è un motivo, è così e basta".