Europa League, Gruppo A - Roma corsara in Svizzera. Anche il Cluj vince in trasferta

Vittoria in rimonta per la Roma sul campo dello Young Boys. Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa grazie al rigore trasformato da Nsame, i giallorossi nella ripresa hanno prima pareggiato i conti con Bruno Peres per poi completare la rimonta con Kumbulla: gol all'esordio in Europa League per il difensore giallorosso. Nell'altra sfida del gruppo, il Cluj si è imposto 2-0 sul campo del CSKA Sofia grazie alle reti di Rondon e Deac.

Risultati e marcatori

CSKA Sofia-Cluj 0-2 (53' Rondon, 74' Deac)

Young Boys-Roma 1-2 (14' Nsame, 69' Peres, 74' Kumbulla)

Classifica

Cluj 3

Roma 3

Young Boys 0

CSKA Sofia 0