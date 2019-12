© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il LASK è la rivelazione di questo girone di Europa League. Gli austriaci vincono il girone finendo davanti a squadre più blasonate come lo Sporting, travolto questa sera nello scontro diretto, e il PSV Eindhoven, che invece deve già salutare la manifestazione. Il Rosenborg con il pareggio ottenuto questa sera in Olanda evita l'onta di chiudere a zero punti: sarebbe stata eventualmente l'unica delle 48 partecipanti.

LASK-SPORTING 3-0 - 23' Trauner, 38' Krauss rig., 90'+3 Raguz

PSV-ROSENBORG 1-1 - 22' Helland (R), 63' Ihattaren (P)

Classifica

LASK 13

SPORTING 12

PSV EINDHOVEN 8

ROSENBORG 1