Europa League, Gruppo F: Napoli al comando, Real Sociedad in vantaggio sull'AZ

Di seguito risultati e classifica del Gruppo F di Europa League. Vittoria che vale il primo posto in classifica al Napoli, con la Real Sociedad che non va oltre il pareggio in Olanda con l'AZ. Le due squadre sono a pari punti ma sono i baschi ad essere in vantaggio negli scontri diretti. Rijeka aritmeticamente fuori dai giochi.

NAPOLI-RIJEKA 2-0 - 41' Anastasio aut., 75' Lozano

AZ-REAL SOCIEDAD 0-0

Classifica

Napoli 9

Real Sociedad 7

AZ Alkmaar 7

Rijeka 0