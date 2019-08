Comincerà in Romania l'Europa League della Lazio, chiamata a iniziare bene la manifestazione nella trasferta di Cluji. In casa invece la squadra di Simone Inzaghi comincerà il 3 ottobre, contro il Rennes, mentre il big match contro il Celtic avverrà a cavallo di ottobre e novembre. Di seguito il calendario della formazione biancoceleste in Europa:

Giovedì 19 settembre

18.55 Cluji-Lazio

Giovedì 3 ottobre

21.00 Lazio-Rennes

Giovedì 24 ottobre

21.00 Celtic-Lazio

Giovedì 7 novembre

18.55 Lazio-Celtic

Giovedì 28 novembre

21.00 Lazio-Cluji