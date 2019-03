Europa League, le gare delle 21 al 45': Arsenal ribalta l'andata, per ora

Di seguito i parziali delle sfide delle ore 21 valide per il ritorno degli ottavi di Europa League. Oltre alla partita dell'Inter, in questo momento eliminata, spicca il 2-0 dell'Arsenal che in questo modo avrebbe la qualificazione in mano. Il Benfica non va oltre lo 0-0 contro la Dinamo Zagabria e in questo momento sarebbe fuori. Siviglia fermo sul pari a Praga e in questo momento eliminato.

INTER-EINTRACHT FRANCOFORTE 0-1 - 5' Jovic

BENFICA-DINAMO ZAGABRIA 0-0

SLAVIA PRAGA-SIVIGLIA 1-1 - 14' Ngadeu-Ngadjui (SP), 44' Ben Yedder rig. (S)

ARSENAL-RENNES 2-0 - 5' Aubameyang, 15' Matland-Niles

VILLARREAL-ZENIT 1-0 - 29' Gerard Moreno