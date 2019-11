© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il weekend delle eurorivali dell'Inter si apre con un clamoroso tonfo da parte del Barcellona a Valencia: 3-1 contro il modesto Levante che apre un caso in Catalogna: è il terzo ko in campionato, ancora in trasferta dove il rendimento è fin qui deludente, con appena 7 punti in 7 partite ottenuti lontano dal Camp Nou. Bene il Borussia Dortmund che rompe il ghiaccio nella ripresa contro il Wolfsburg per poi dilagare. Gli uomini di Lucien Favre ora sono secondi in classifica a tre punti dal Borussia Monchengladbach. Tutto facile infine per lo Slavia Praga: 13 vittorie e 2 pareggi in 15 partite. E in attesa della partita del Viktoria Plzen oggi pomeriggio il vantaggio sulla seconda è di 12 punti.

Levante-Barcellona 3-1 - 38' Messi rig. (B), 61' Campana (L), 63' Borja Mayoral (L), 68' Radoja (L)

Dortmund-Wolfsburg 3-0 - 52' Hazard, 58' Guerreiro, 88' Gotze rig.

Slavia Praga-Banik Ostrava 4-0 - 43' e 52' Soucek, 68' Tecl, 77' Sevcik