Eurorivali - Inter, tutte le avversarie segnano cinque reti

Fanno tutte cinquina le eurorivali dell'Inter. Il Barcellona non si ferma in campionato e non si ferma Leo Messi, che realizza la sua 35esima tripletta in Liga, superando anche Cristiano Ronaldo. Contro il Maiorca segnano anche gli altri componenti del tridente mostrando una grande forma alla vigilia della sfida contro l'Inter. In forma anche il Borussia Dortmund che col secondo successo consecutivo balza al terzo posto scavalcando il Bayern Monaco. A valanga, infine, anche lo Slavia Praga che ha un vantaggio di 14 lunghezze sul Viktoria Plzen.

Barcellona-Maiorca 5-2 - 7' Griezmann, 17', 41' e 83' Messi, 35' e 64' Budimir (M), 43' Suarez

Dortmund-Dusseldorf 5-0 - 42' e 69' Reus, 58' Hazard, 63' e 74' Sancho

Slavia Praga-Mlada Boleslav 5-2 - 2' Sacek, 8' Hasek, 26' Budinsky (M), 52' Bucha (M), 54' Kanga, 71' Tetteh, 80' aut. Hubinek