Eurorivali - Lazio, il Rennes risale con Niang. Al Celtic la Coppa di Lega

Il Rennes, prossimo avversario della Lazio, non ha più niente da chiedere a una Europa League a dir poco fallimentare. Tuttavia i biancocelesti devono fare attenzione ai bretoni, in un ottimo momento di forma come dimostra la rimonta in Ligue 1: terzo successo consecutivo e un Niang in condizione super. La squadra ora è quarta in classifica. Il Cluj, diretto concorrente della squadra di Simone Inzaghi, può anche pareggiare la prossima partita contro il Celtic per qualificarsi, ma intanto in campionato subisce un duro colpo, finendo ko contro il Botosani e perdendo il primato in classifica, in favore dell'Astra Giurgiu. Celtic già qualificato e già primo in classifica, ha vinto ieri pomeriggio la Coppa di Lega scozzese: ad Hampden Park, nella finale contro i Rangers, decide una rete di Jullien al 60'. Si tratta per gli hoops del 19° titolo.

Rennes-Angers 2-1 - 24' e 80' Niang, 90' Alioui (A)

Botosani-Cluj 2-1 - 14' Ashkovski, 21' Pereira (C), 71' Roman

Rangers-Celtic 0-1 - 60' Jullien