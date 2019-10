Eurorivali - Napoli, non vince nessuna. Liverpool, addio filotto. Genk ko

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non vince nessuna delle eurorivali del Napoli in questo weekend. Il Liverpool vede porre fine alla sua striscia di vittorie per mano degli eterni rivali del Manchester United. I Red Devils mettono paura con Rashford, scatenando l'ira di Jurgen Klopp per un fallo che ha viziato l'azione, e che nonostante il VAR non è stato ravvisato. Lallana evita un clamoroso ko: il centrocampista torna al gol dopo due anni e mezzo. Cade il Genk, ora a -9 dal primo posto: a Liegi decide Bastien, ex giocatore di Avellino e Chievo. Sorprende il pari del Salisburgo a Graz: la capolista si salva nel finale ma mantiene il primato con tre punti di vantaggio sul LASK. Lo score attualmente è di 9 vittorie e 2 pareggi.

Manchester United-Liverpool 1-1 - 36' Rashford (M), 85' Lallana (L)

Standard Liegi-Genk 1-0 - 84' Bastien

Sturm Graz-Salisburgo 1-1 - 17' Ljubic (SG), 73' Koita (SA)