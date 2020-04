Fallimento Parma, Ghirardi paga spontaneamente la parte spettante al comitato dei creditori

Si chiude il contenzioso relativo al fallimento del Parma iniziato nel 2016, quando venne richiesto nei confronti di 17 convenuti (ex componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale del Parma FC) un sequestro conservativo sino alla concorrenza di 60 milioni di euro, pari al danno che i curatori lamentavano inizialmente nel proprio ricorso. Il Fallimento sosteneva che il bilancio del Parma FC al 30 giugno 2013 fosse non veritiero e fosse stato redatto in maniera tale da occultare perdite che avrebbero altrimenti evidenziato la perdita di continuità aziendale (“going concern”) del Parma FC e la necessità di ricapitalizzare o liquidare la società.

Come riportato dal sito Sporteconomy.it, l’ex presidente Tommaso Ghirardi ha deciso di sua spontanea volontà di chiudere ogni presenza economica verso il Parma FC, pagando una cifra ritenuta congrua dal fallimento: “Questa scelta è stata presa nonostante tutti i Tribunali sinora investiti della questione si siano pronunciati in senso favorevole all’ex Presidente, ed è motivata dal desiderio di Tommaso Ghirardi di chiudere definitivamente una vicenda non positiva anche sotto il profilo personale, con la consapevolezza, non solo di non aver mai sottratto un euro al Parma FC, ma di aver sempre rispettato tutti gli impegni presi e di aver pagato, come in questo caso, anche oltre le proprie responsabilità” si legge