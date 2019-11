© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il vice allenatore del Fenerbahce, Volkan Demirel, ha osservato da vicino la sfida fra Sampdoria e Atalanta, come dimostra il post dell'ex portiere nelle proprie storie di Instagram. Il club turco ha monitorato la situazione di Simon Kjaer, ora in prestito in nerazzurro ma che non ha giocato nella sfida contro i blucerchiati.