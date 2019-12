Finalmente Piatek. I gol del polacco (e di Theo) per trascinare il Milan

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle ultime settimane era stato subissato di critiche per le sue prestazioni non all'altezza di quelle offerte nella passata stagione. L'involuzione di Krzysztof Piatek era sotto gli occhi di tutti, un abisso da cui il centravanti polacco non sembrava essere in grado di riemergere. All'improvviso, però, qualcosa è cambiato: i fischi subiti nelle utime settimane, evidentemente, hanno contribuito a svegliarlo dal torpore, perchè quello ammirato stasera al Dall'Ara è un giocatore molto diverso da quello lento, compassato e a tratti inadeguato - bloccato sul piano fisico e psicologico - visto troppe volte in questo primo terzo di campionato. Il Pistolero, messo continuamente in discussione dalle voci sull'arrivo di Ibrahimovic, ha mostrato voglia, ha lottato, ha fatto salire la squadra ed è stato punto di riferimento come non mai. Un trascinatore, che è entrato in tutte e tre le reti del Milan e che adesso spera di tornare a segnare con continuità anche su azione. Solo uno dei quattro gol messi a segno finora dall'ex Genoa, infatti, non è arrivato dagli 11 metri. quello - quasi inutile - contro il Lecce.

L'altro bomber - Quattro, come quelli realizzati da un giocatore che di professione fa il terzino. Quello di Theo Hernandez è stato senza dubbio il miglior acquisto estivo del Milan: voluto fortemente da Paolo Maldini (uno che di terzini se ne intende), il francese ci ha messo pochissimo a spodestare Ricardo Rodriguez e a diventare padrone della fascia sinistra. Sempre più convincente, a tratti devastante: l'ex Real è una spina nel fianco per le difese avversarie, una soluzione in più in fase offensiva per il Milan. Le tante occasioni create e la spinta costante mettono in secondo piano qualche disattenzione di troppo in difesa. SItuazioni su cui dovrà lavorare insieme allo staff di Pioli, che però non può essere affatto scontento.