Fiorentina, a breve l'annuncio di Pradè come nuovo direttore sportivo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come sottolinea La Nazione, nelle ultime ore tra i candidati per il ruolo di nuovo ds della Fiorentina è spuntato Daniele Pradè. Dopo la chiusura del rapporto con l'Udinese ha ricevuto anche un'offerta dalla Sampdoria, che poi si sarebbe ritirata: tempi comunque stretti, dunque, per un'eventuale chiusura della trattativa con la Fiorentina. E' però certo il contatto con Rocco Commisso, con la possibilità che tra oggi e domani lo stesso Pradè voli negli Stati Uniti per incontrare l'imprenditore italo-americano.