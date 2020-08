Fiorentina, alla ripresa Amrabat sarà viola ma per allenarsi servirà il nullaosta

vedi letture

Sofyan Ambrabat si appresta a diventare a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina ma visto il prolungamento del prestito dal club viola all'Hellas Verona, dopo la cessione del gennaio scorso, fino al 31 agosto, per far sì che il giocatore possa iniziare ad allenarsi coi suoi nuovi compagni quando riprenderà la preparazione della squadra viola (non prima del 20 di agosto) servirà che la Fiorentina richieda ed ottenga dall’Hellas Verona un nullaosta valido fino al 31/8 nel quale il club di Setti autorizzi il mediano a lavorare con un’altra squadra.

Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it si tratta di un banale cavillo burocratico, con la segreteria sportiva della Fiorentina non si è per il momento messa in contatto con il Verona poiché non è stata ancora decisa la data del rientro della squadra (i viola hanno atteso che fosse ufficializzato il giorno dell’inizio del nuovo campionato).