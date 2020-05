Fiorentina, Barone: "Contrario alle 5 sostituzioni. Non cambierei regole a stagione in corso"

Nella sua intervista a Radio Rai, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato anche della possibile introduzione della cinque sostituzioni: "Sono contro il cambio delle regole di un campionato già iniziato. Siamo tutti nelle stesse condizioni ma non cambierei le cose in corsa. I giocatori non sanno se rigiocheremo o no, leggono i giornali e i media. Vedremo cosa succederà in Lega, siamo trasparenti con i calciatori".

