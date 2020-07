Fiorentina, Barone: "Le parole su Chiesa non sono utili, non destabilizziamo l'ambiente"

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai taccuini di FirenzeViola.it del gesto di Chiesa nel corso del match contro il Verona: "Non bisogna destabilizzare l'ambiente. Tutte queste parole su Chiesa non sono utili. Lui viene da un periodo di grande pressione e non vede l'ora di far vedere il suo valore e dare il suo contributo. La reazione dopo il grande assist contro il Verona dimostra che aveva dentro voglia di fare bene. Oggi ha di nuovo la sua occasione. Ma i temi di mercato ad oggi sono inutili. La sola immagine che dobbiamo ricordare è l'abbraccio con il mister dopo il gol".

L'ha visto sereno?

"Ieri sera a cena e stamani a colazione ho visto ragazzi sereni e concentrati".