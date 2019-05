Fiorentina, caccia al dopo Freitas. Oltre ad Accardi c'è Ripa

© foto di Federico De Luca

L’edizione odierna de La Nazione dedica spazio alla questione legata al futuro direttore sportivo della Fiorentina: come spiega La Nazione il punto fermo sembra essere Pantaleo Corvino. L’unica novità nell’area tecnica riguarda l’addio del ds Freitas. Ed è proprio su questo punto che si è messa in moto la macchina delle candidature sul nome del possibile nuovo braccio destro di Corvino. Il discorso chiama in causa Pierpaolo Marino e Walter Sabatini ma appare complicato immaginare una squadra mercato che possa vedere al lavoro insieme due calibri come Marino (o Sabatini) e Corvino. Diverso il discorso relativo a Daniele Faggiano, oggi ds del Parma. Il dirigente è vicino a Corvino e fra i due esiste un rapporto di stima reciproca. Occhio anche ad Pietro Accardi e Roberto Ripa. Il primo è il ds dell’Empoli (con il quale sono stati realizzati gli affari Traorè e Rasmussen), il secondo già punto di riferimento della Fiorentina prima come calciatore e poi come team manager.