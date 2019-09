Fiorentina, Castrovilli: "Felice per il gol. Nazionale? Ci spero"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in zona mista dopo la vittoria per 3-1 contro il Milan. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: "Sono felicissimo di aver trovato questo gol ma soprattutto questa vittoria. C'è grande entusiasmo da parte di tutti e questo ci aiuta. Dobbiamo continuare così perché possiamo fare molto bene. Sono felice per il primo gol e lo dedico alla mia famiglia. Paragone con Antognoni? Fa tantissimo piacere e ringrazio il mister. Io da piccolo mi ispiravo a Kakà e Ronaldinho. Dobbiamo dare continuità a questi risultati positivi. Più passano i giorni e più ci conosciamo meglio. Ribery è un fenomeno. Si meriterebbe sempre gli applausi dei tifosi avversari. Convocazione in Nazionale? Ci spero".