Fiorentina, Commisso: "Chiesa? Vorrei restasse tanti anni per vincere"

Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il numero uno viola è partito da Federico Chiesa, dopo essere riuscito a trattenerlo in estate: "Comprando la Fiorentina non sono venuto per fare soldi. Le bandiere è giusto che restino, non abbiamo tanti gioielli e quelli che ci sono vorremmo trattenerli. Voglio guardare, imparare e poi vincere qualcosa. Non si vince però senza i giocatori forti".

Quindi Chiesa potrebbe restare ancora?

"Sì. Ho detto un anno ma vorrei restasse anche nelle prossime stagioni".

Perché ha confermato Montella?

"Nella mia vita ho avuto tanto successo con Mediacom e fin dal primo giorno dopo aver acquistato la società ho sempre voluto dare la possibilità ai dipendenti di poter dimostrare quanto valessero. Ho fatto lo stesso anche con Montella che deve lavorare con tranquillità".

La presentazione di Ribery è piaciuta a tanti. Vuole portare i suoi giocatori più vicini ai tifosi?

"Non c'è niente di male a stare in mezzo alla gente, è la cosa giusta da fare, anche se quando sono arrivato mi è stato detto che qui non si fa molto spesso. I giocatori devono stare con i tifosi come faccio io".