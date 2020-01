Fiorentina, Commisso: "Domani voglio un regalo. Iachini tosto come me"

© foto di Federico De Luca

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è tornato in Italia dopo le vacanze trascorse negli Stati Uniti. Il Tycoon americano è stato intercettato dai media davanti al centro sportivo della Fiorentina, queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it:

"Quando ero bambino non prendevo mai regali dalla befana, solo carbone. Ora mi aspetto un regalo domani. Che cosa? Punti. Con i dirigenti di mercato parliamo oggi. Cosa dico al nuovo mister? Buona fortuna.

Cosa l'ha colpita di Iachini? "La grinta. È forte, duro. E il fatto che abbia allenato i ragazzi in questo modo mi piace. È come me, tipico come era Rocco".

Come sta Federico Chiesa? "L'ho visto pure io sorridente. Vediamo che succede. Io sono contento della squadra e di lui".

Il mercato? "Devo parlare con i miei, però c'è l'intenzione di fare qualche cosa per rinforzare la squadra. Ancora non posso dire nulla".

Il nuovo stadio? "Sto qui dieci giorni, guardiamo un giorno alla volta. Per ora concentriamoci sulla squadra e otteniamo quello che vuole la città e vogliono tutti. Poi valuterò".