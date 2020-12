Fiorentina, Commisso: "In estate ho confermato Iachini perché nella vita la meritocrazia vale"

Nella sua intervista a Radio Bruno il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato anche della scelta di confermare Beppe Iachini alla fine del campionato scorso, oltre a tracciare un bilancio del 2020: "Non è stato un campionato di eccellenza quello passato ma ci dobbiamo accontentare: meglio essere 10° che 16°. Abbiamo avuto un po' di paura per la retrocessione ma poi è andato tutto bene. Ecco perché ho confermato Iachini, nella vita la meritocrazia vale. Questa per me è stata la decisione da fare e a suo tempo fu una scelta giusta".