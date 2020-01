© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Non mi aspettavo di pareggiare così". La delusione del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, nel post gara del Dall'Ara è evidente dopo l'1-1 contro il Bologna maturato in extremis. In zona mista, però, non è mancata una domanda anche di mercato. "In Inghilterra danno Cutrone vicino alla Fiorentina? "Non parlo oggi del mercato anche perché probabilmente voi ne sapete più di me... (ride, ndr)", il dribbling del patron viola su uno dei nomi più chiacchierati in chiave viola.