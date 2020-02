vedi letture

Fiorentina, Commisso: "Non sono venuto qui per vedere gli altri vincere"

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato un'intervista a DAZN. Queste le sue parole: "Sono arrivato in Italia per imparare, in estate abbiamo lavorato per la costruzione di una squadra forte ma poi sono successi alcuni disastri, come le giornate di squalifica e poi l'infortunio a Ribery. Credo che i giocatori debbano essere più duri, quando hanno fatto male sia a Pezzella che allo stesso Ribery nessuno si è arrabbiato abbastanza e non si è fatto capire agli avversari che queste cose non si fanno".

Che obiettivi ha in testa per la Fiorentina?

"Vorrei costruire il nuovo stadio a Firenze e per quel che riguarda i successi dico che non sono venuto in Italia per vedere gli altri che vincono e noi che perdiamo".

Quale sarà il futuro di Chiesa?

"Non so se a giugno resterà o meno ma devo dire che ho mantenuto la promessa fatta, non cedendolo in estate. In tutto questo non è arrivata nessuna offerta ufficiale per lui, nessuno mi ha contattato per dirmi che avrebbe voluto comprarlo".