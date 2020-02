© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Nessuno, fin qui, mi ha chiesto mai di andare via". A parlare, nell'intervista concessa al Corriere dello Sport, è il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che tra altre cose ha sottolineato anche come Chiesa non abbia mai chiesto di lasciare la squadra viola, così come il padre-agente Enrico. "Se il ragazzo a fine stagione sarà fortemente intenzionato ad andare via - prosegue Commisso - si potrà accontentare. Ma sempre se i soldi saranno giusti. Tutto il resto sono chiacchiere".