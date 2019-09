Fiorentina, Commisso: "Stadio? Ci vorrà più tempo di quanto credevo"

Fonte: firenzeviola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rocco Commisso ha parlato direttamente dalla festa a Villa Vittoria dedicata agli sponsor: "Non sono mai stato qui, altra parte eccellente di Firenze. Oggi è stata una giornata di lavoro, iniziata con il Meyer e finita con il progetto per lo stadio. Ho visto che Montella è stato nominato tra gli allenatori miglior della settimana, spero non si monti la testa. Stadio? Credo che tutti a Firenze vorrebbero qualcosa di nuovo, ci vuole tempo, di più di quanto mi immaginavo. Cori razzisti? Ho già detto che queste cose non mi piacciono. I nostri tifosi sono bravissimi e voi dovete essere orgogliosi di questa città".