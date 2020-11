Fiorentina, Commisso su Sarri: "Il lavoro dei miei dirigenti è incontrare tutti"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione "Radio Viola" su Lady Radio commentando anche le voci sulla ricerca di un nuovo allenatore per il dopo Iachini prima dell'arrivo di Prandelli: "Sarri l'ho seguito alla televisione, ma ciò non vuol dire che i miei dirigenti non ci abbiano parlato. E' il loro lavoro quello di incontrare allenatori o procuratori per valutare ciò che il mercato può offrire".