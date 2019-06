Fiorentina, contatti col Napoli per Rog. Operazione slegata a Veretout

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina continua a trattare Marko Rog. Come riporta Rai Sport, i viola starebbero infatti portando avanti col Napoli una trattativa separata dal discorso Veretout per il giovane e talentoso centrocampista croato. Il classe '95 è reduce dal prestito al Siviglia degli ultimi sei mesi e in cerca di maggiore spazio per affermarsi in Serie A.