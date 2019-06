Fiorentina, dal ds all'allenatore: per Commisso è la settimana delle scelte

© foto di Giacomo Morini

In casa Fiorentina, con l'arrivo di Rocco Commisso come nuovo proprietario del club, è in cantiere una vera e propria rivoluzione. Dopo i giorni dell'insediamento, e dei vari bagni di folla - ancora in corso nei pressi del suo hotel in pieno centro - adesso per il nuovo numero uno viola è tempo di pianificare il futuro, o sarebbe meglio dire il presente vista la ristrettezza dei tempi. Il tycoon ha intenzione di rifondare il vertice societario, insediando suoi uomini, ma ha ripetuto più volte come la sua filosofia non sia quella di licenziare i suoi dipendenti. Il punto è che quelli attuali non sono stati scelti, e serve passare la selezione.

Chi non ha già avuto problemi nel farlo è Giancarlo Antognoni. Attualmente club manager, con nel futuro il chiaro ed evidente progetto di ergerlo a qualcosa di più. E di sfruttare il suo potere magnetico per fondare una vera e propria élite viola. Lui si è già sbilanciato in favore del nuovo proprietario, definendolo un "presidente speciale". E sarà forse un caso che ieri sera in centro l'Unico Dieci fosse a cena con un altro colosso, tra i pochissimi a poter camminare accanto a lui nella storia gigliata, come Gabriel Batistuta. Potrebbe bollire qualcosa in pentola sul conto dell'argentino. Per non parlare dei molteplici candidati, a loro insaputa o meno, per il posto di CEO: da Umberto Gandini, ex Milan e Roma, fino a nomi più di nicchia come Luca Scolari o Andrea Cardinaletti, ex presidente del Credito Sportivo.

Ma anche il reparto tecnico rischia di subire forti scossoni. L'attuale ds Carlos Freitas saluterà al termine del contratto a fine mese, e anche il destino del dg Pantaleo Corvino sembra segnato, e tende verso un addio. Tra i nomi più in auge per il nuovo corso c'è quello di Frederic Massara, fresco di saluti con la Roma, ma la sensazione è che possa anche spuntare il coniglio dal cilindro. Fonti accreditate invece escludono ribaltoni in panchina: dopo aver sentito e letto i nomi più disparati, probabilmente Commisso sembra orientato a puntare, almeno inizialmente, su una conferma di Vincenzo Montella. Il tempo saprà risolvere i mille rebus proposti in queste righe, e sembra inevitabile che tutto ciò accada in questa settimana, o al massimo entro la fine della prossima.