Fiorentina, dalla Spagna: Muriel rientra a Siviglia, non rientra nei piani

© foto di Federico De Luca

Luis Muriel dovrebbe rientrare a Siviglia dopo gli ultimi sei mesi a Firenze. Secondo il portale andaluso 'Estadio Deportivo', il calciatore colombiano non rientra nei piani della nuova proprietà della Fiorentina ed è pronto a far rientro in Spagna, nel club con cui ha altri tre anni di contratto.